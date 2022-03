Mary Magdalene, la modella con la vagina più grassa al mondo. "Ora è così gonfia che...", come si è ridotta

17 marzo 2022 a

Mary Magdalene è riuscita a spendere oltre 270 mila euro in chirurgia plastica, per ottenere "la vagina più grassa del mondo", ma anche un naso perfetto e un seno a dir poco enorme. La modella di 25 anni, come riporta il Daily mail, non ha nessuno intenzione di fermarsi qui: vuole un nuovo "potenziamento della vagina e una riduzione dell’alluce per rendere i suoi piedi più belli".

Mary del resto vive con il suo corpo ormai dismorfico: guadagna migliaia di dollari vendendo video e foto dei suoi piedi su Onlyfans. "I miei fan mi pagano un sacco di soldi per via della mia chirurgia plastica estrema. Non c’è nessuno come me al mondo", ha confessato. Difficile smentirla, infatti.

Ora ha in programma un nuovo intervento alla vagina nonostante la prima operazione sia stata molto pericolosa. "Sono quasi morta durante la procedura. Mi hanno dovuto fare due trasfusioni di sangue. Il dottore pensava sarei morta", raccontò all'epoca. L’operazione doveva rendere le sue parti intime così "gonfie" da poter avere la "vagina più grande del mondo". "C’è questo aggeggio che ti succhia la vagina e poi la renda molto gonfia, e io volevo che l’effetto fosse permanente".

La star ha dichiarato che ora la sua vagina "potenziata" somiglia, da alcune angolazioni, ai testicoli degli uomini per il modo in cui "spinge fuori". "Direi che è uno scroto al femminile. Continuerò a coltivarla e a ingrandirla. Farò delle iniezioni", annuncia. Forse più che un chirurgo estetico le servirebbe un bravo psichiatra.

