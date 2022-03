Uomini e Donne, Nicole Mazzocato "incinta di un calciatore da mesi"? Indiscrezioni esplosive dalla de Filippi

17 marzo 2022 a

Nicole Mazzocato è incinta? Lo scoop sulla presunta gravidanza della ex corteggiatrice di Uomini e donne è stato lanciato dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Ma la diretta interessata non ha ancora né confermato né smentito la notizia. La blogger comunque ha assicurato che Nicole aspetterebbe un bimbo dal calciatore napoletano Armando Anastasio da diversi mesi e che la comunicazione ai fan dovrebbe arrivare a breve.

Per la Mazzocato, fidanzata col difensore del Pordenone, che ora milita in Serie B, si tratterebbe del primo figlio. Tra i due l'amore sarebbe sbocciato in pochissimo tempo. Proprio per lui, infatti, Nicole ha lasciato Roma e si è trasferita in Friuli Venezia-Giulia. E la coppia, che sta insieme da circa un anno, ha deciso subito di andare a convivere. Nicole e Armando si sono conosciuti grazie ad amici in comune e nel giro di poco tempo sono diventati inseparabili.

Nel frattempo anche Fabio Colloricchio, ex tronista e fidanzato della Mazzocato, sta per diventare papà. Il personal trainer e modello italo-argentino aspetta una bambina dalla sua attuale compagna, l’influencer spagnola Violeta Mangrinan. I due si sono conosciuti a Supervivientes – l’Isola dei Famosi spagnola – nel 2019. Per amore di Violeta, tra l'altro, Fabio ha deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi a Madrid, in Spagna.

