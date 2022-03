Arisa, la foto più estrema: gonna cortissima, si accovaccia e... lo scatto vietato ai minori

19 marzo 2022 a

"Passavo di qui per caso", scriveva Arisa su Instagram nella serata di venerdì 18 marzo. Un post per annunciare la sua presenza a Il Cantante Mascherato, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. "Sto andando al Cantante Mascherato - aggiunge infatti la cantante. Voi ci siete? Se sì, a stasera. Baci, Ros", concludeva Rosalba Pippa, questo il nome all'anagrafe dell'artista.

Ma il punto è che, come accade ormai sempre più spesso, Arisa provoca con il suo outfit. Eccola con vestito blu scuro cortissimo, trucco marcato e sexy, capelli lisci e unghie rosse. E ancora, scarpa col tacco e gambe nude. Su Instagram, nel post che potete vedere qui in calce, Arisa pubblica quattro foto in cui sfoggia l'ultimo look. E il secondo scatto è pericolosissimo: accovacciata, il vestito cortissimo la lascia completamente scoperta. Solo una mano piazzata "strategicamente" proibisce visioni vietatissime. Un'Arisa come sempre scatenata, insomma...

