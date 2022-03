Francesca Sofia Novello linciata per questa foto: "Ipocrita, ti devi vergognare", l'ultimo orrore

19 marzo 2022 a

a

a

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono diventati genitori di una bambina lo scorso 4 marzo. A due settimane di distanza dal parto, la modella 28enne ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram uno scatto in cui mostra il fisico, che si è già ripreso dopo la gravidanza. Uno scatto innocuo e senza alcun intento di mandare un messaggio, eppure ne è nato un putiferio.

Valentino Rossi papà ruba la scena alla MotoGp: benvenuta Giulietta, la data di nascita che spiega tutto

La Novello è infatti stata bersagliata di critiche e anche alcuni insulti da parte di utenti che l’hanno accusata di voler dare un messaggio sbagliato e di voler ostentare la sua forma fisica già eccellente a due settimane dal parto. La replica della fidanzata di Rossi è stata esemplare: “Se invece non fossi stata già snella sarei stata un’eroina a mostrarmi con i miei difetti? Che ipocrisia. Non capisco il senso di queste polemiche, il mio ‘essere in forma’ non deve sminuire nessuno. Come se avessi una colpa… dovrei quindi nascondermi? Io mi mostro per quello che sono, ho spiegato tra l’altro che non sto facendo assolutamente nulla se non riposo totale”.

“Comunque - ha aggiunto la modella - in queste foto non voleva esserci un messaggio. Anzi se come me ci tenete al vostro corpo, il mio messaggio è di curarvi in gravidanza, di mangiare bene e fare sport se potete”. Nel frattempo le cose tra lei e Rossi procedono a gonfie vele con l’arrivo della bambina, a quasi quattro anni dall’inizio della loro relazione.

"Il suo numero di telefono?". Max Biaggi "seppellisce" Valentino Rossi con una frase: ancora guerra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.