Elisa Isoardi resta disoccupata, indiscrezioni: ecco chi "vieta" il suo ritorno in Rai

Elisa Isoardi non tornerà tanto presto in tv. Sono già due anni, tra l'altro, che la conduttrice non è alla guida di nessun programma sul piccolo schermo. L'ultima trasmissione da lei presentata è l'edizione 2020 de La prova del cuoco. In attesa di nuovi progetti, l'ex di Matteo Salvini si è buttata a capofitto in altre esperienze, cercando di mettersi alla prova in reality e talent. Come concorrente, infatti, ha partecipato prima a Ballando con le Stelle su Rai 1 e poi all'Isola dei Famosi su Canale 5.

Di recente, inoltre, si era parlato di un suo ritorno su Rai 1. Ma qualcosa sembra essere andato storto. O meglio, qualcuno si sarebbe messo di traverso. Stando a un gossip riportato da Dagospia, un consigliere d’amministrazione in quota Lega avrebbe posto un veto sulla giovane presentatrice. Segno del fatto che sulla Isoardi pesi ancora tanto la sua passata relazione col leader del Carroccio. Elisa, infatti, avrebbe dovuto condurre Unomattina Estate. All’ultimo, però, l’azienda avrebbe optato per la giornalista del Tg1 Maria Soave. "La bella Elisa pagherebbe ancora il fidanzamento, finito ormai da tempo, con il leader leghista, ora felicemente accoppiato con Francesca Verdini”, scrive Dago.

La conduttrice, però, potrebbe ancora essere il nuovo volto della prossima edizione di Linea Verde, che quest’anno sarà condotto in solitaria da Beppe Convertini dopo l’addio di Ingrid Muccitelli. Anche in questo caso però le probabilità sembrerebbero piuttosto basse. Per ora, comunque, nessun commento sarebbe arrivato dalla Isoardi, che nel frattempo si dedica solo alla famiglia, alle sue passioni e al fidanzato, l’imprenditore Alessandro Di Paolo.

