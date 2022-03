Taylor Mega, il nudo è totale: copre soltanto il capezzolo, le foto da restarci secchi

22 marzo 2022 a

Perché Taylor Mega ha l'abitudine di indossare il pezzo sopra del bikini a metà seno? Un vezzo ad altissimo tasso erotico che fa impazzire i fan su Instagram ma che, a occhio e croce, non sembra il massimo della comodità. Invece, spiega l'ex concorrente-lampo del Grande Fratello Vip, che ha avuto anche un brevissimo flirt con Flavio Briatore e che da anni è un'autentica star su Instagram, è l'esatto opposto.

Dietro la sua scelta "c'è una spiegazione tecnica - è l'ammissione della Mega in una Story su Instagram -. Il laccino sul collo fa male e crea irritazione, invece, indossandolo così non si sente il peso…". Sottinteso: il peso del suo notevolissimo ed esuberante décolleté.



Certo, il sospetto è che l'utile si sommi al dilettevole (per i follower) non è facile da eliminare, anzi. L'effetto è quello del cosiddetto "underboob", letteralmente "sottoseno" in gergo Instagram. Vale a dire, mettere in mostra la parte inferiore del cosiddetto Lato A per esaltare le curve sinuose e pericolose della silhouette.

Non a caso, le decine di foto pubblicate da Taylor Mega dal paradiso delle Maldive sono tutte caratterizzate da costumi ridottissimi e triangolini particolarmente maliziosi, talmente striminziti da coprire, di fatto, esclusivamente l'area del capezzolo e poco più. E a giudicare dai commenti di molti maschietti, la tattica acchiappa clic funziona eccome.

