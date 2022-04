Romina Power, brutte voci su Al Bano? "Rispettate gli esseri umani", uno sfogo senza precedenti

01 aprile 2022 a

Adesso Romina Power sbotta. E lo fa sui social, visto che in tv non la vediamo da molto tempo (non sappiamo ancora per quale motivo). Su Instagram fa un chiarimento e tira una frecciata alla tv italiana, che avrebbero definito - a suo dire - una "soap opera" la storia tra lei e Al Bano Carrisi.

Un matrimonio finito da tempo, da vent'anni. Al Bano ha una nuova vita con Loredana Lecciso (da cui ha avuto due figli). "Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me ad Al Bano come una soap opera... Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e individualità...”, sbotta sui social.

Insomma, la Power non si trattiene e dice ancora: "Chi ha dato a me ed Al Bano quell'appellativo non rispetta l’essere umano. Quell’appellativo ci viene appiccicato da persone che non rispettano l’essere umano...", ribadisce. Non era mai accaduto prima che la Power parlasse in questi termini del passato. La sua frecciatina sembra essere molto velenosa: "Siete a corto di argomenti e di vero rispetto del prossimo", dice ancora.

Romina Power sembra avercela con qualcuno in particolare. Appunto, di chi si tratta? Resta tutto avvolto nel mistero. Per adesso. L'ex moglie di Carrisi, che si è sottoposta ad un intervento di routine nei giorni scorsi, ha perso letteralmente la pazienza. Qual è la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Per adesso non si sa, ma sembra quasi certo - inutile nasconderlo - che i toni sui social sono abbastanza veleonosi.

