Shaila Gatta, prima così e poi... il ruggente primo piano del lato B: forme da sballo

Tempo di vacanze social per Shaila Gatta, l'ex velina di Striscia la Notizia, che incanta su Instagram direttamente da Tenerife. Qualche giorno di stacco insieme a un'amica. E le vacanze, scatto dopo scatto, vengono documentate sui social.

In bikini, Shaila Gatta sfoggia un fisico scultoreo, tonico e molto muscolosa. In una delle foto dei rullini che potete vedere qui in calce, anche un ruggente primo piano del lato B. Insomma, una Shaila Gatta da urlo.

Nata ad Aversa, classe 1996, l'ex velina è fidanzata con il calciatore Leonardo Blanchard. Dal 2017 al 2021 è stata velina insieme a Mikaela Neaze Silva, con la quale detiene il record di presenze nel ruolo. Sui social, vanta un seguito molto corposo. Sarà forse merito delle sue foto... ?

