Belen Rodriguez e De Martino, un bacio? No, "molto più intimo": scoop-Signorini, come li becca al parco

Francesco Fredella 07 aprile 2022 a

a

a

Amore con la lettera maiuscola. Oppure "montagne russe", come ha definito pochi giorni fa la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino il numero uno del gossip: Alfonso Signorini. E proprio vero che “Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”, come diceva Antonello Venditti. Prima l'amore e poi il matrimonio, in pompa magna con foto e copertine sui giornali. E ancora: un figlio, la separazione, il rappacificamento e di nuovo la separazione.

Belen Rodriguez e Stefano, scoop-Signorini: schiaffo alla miseria, dove sono stati "pizzicati"

Ma non è mica finita: tra Stefano e Belen sembra essere tornato, definitivamente, il sereno. La coppia più famosa dello showbiz, dopo la rottura con Antonino Spinalbese (dal quale ha avuto la figlia Luna Marì) si è riavvicinata lasciando tutti senza parole. Il settimanale Chi, sempre ben attento alle faccende di casa Rodriguez, ora ha "pizzicato" i due a parco Sempione con Santiago e Luna Marì. Tanta complicità tra Stefano e Belen, che fare ad un vero e proprio ritorno di fiamma. Sulle pagine di Chi si legge: “Manca il bacio, certo, ma quella carezza che Belen fa su capo di Stefano è un gesto molto più intimo e tenero di qualsiasi lampo di passione”.

Un venerdì d'amore per Stefano e Belen, che sembra aver dimenticato totalmente Antonino Spinalbese - hair stylist conosciuto proprio qualche anno fa. I due hanno avuto una figlia, ma poi la loro favola si è interrotta. All'improvviso. Secondo un insider la coppia si è concessa anche una fuga romantica in un centro benessere: tutto questo fa pensare, inutile negarlo, ad un vero ritorno di fiamma. Che forse non si è mai spento. I fotografi del settimanale di Signorini hanno, poi, "pizzicato" Stefano sotto casa di Belen, questo farebbe pensare al fatto che l'ex ballerino di Amici sia tornato a vivere con la sua ex.

Belen Rodriguez e il seno in libertà: Le Iene, "nudo" su Italia 1, un décolleté da impazzire | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.