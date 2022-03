Belen Rodriguez e Stefano, scoop-Signorini: schiaffo alla miseria, dove sono stati "pizzicati"

Francesco Fredella 30 marzo 2022 a

Di nuovo insieme. Come prima, più di prima: Belen Rodriguez e Stefano De Martino "pizzicati" dal settimanale Chi. Tra loro, dopo la reunion dello scorso anno, era arrivato il gelo. Adesso sembra che tutto sia tornato di nuovo alla normalità di un tempo: la storia con Antonino Spinalbese è finita nel peggiore dei modi, adesso la Rodriguez ritrova il sorriso con De Martino (suo ex marito). L'ex ballerino di Amici era andato in aeroporto a prendere la Rodriguez dopo un viaggio all'estero ed i paparazzi avevano notato tutto questo strano movimento. Poi gli incontri sarebbero stati clandestini fino a quando i fotografi, sempre di Chi, non li hanno visti di nuovo insieme.

Stavolta, però, sono stati notati soli soletti in assoluta privacy, si tratta di un posto che si trova a Brescia, più precisamente in Franciacorta. Il luogo si chiama Erbusco ed è lì che si trova uno dei resort più lussuosi della zona, l’Albereta Relais & Chateaux.

Una fuga romantica che piace ai fan della coppia. Nel resort extra lusso Belen e Stefano sembra che abbiano ritrovato il sorriso, a circa 70 chilometri da Milano - dove vivono entrambi. In Rete, però, in queste ultime ore non mancano le curiosità sulla notte all’Albereta. Secondo i rumors, la camera “base” partirebbe da 450 euro mentre la Suite Torre del Lago costa 1.080.euro. Poi c’è la Junior Suite (740 euro) oppure la Deluxe (530 euro). Mica poco. Ma per amore, si sa, non si deve mani badare a spese. In questo modo, Belen torna a far sognare tutti.



