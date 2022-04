Belen Rodriguez su Spinalbese: "Malattia autoimmune? Io sapevo del pancreas". Il dubbio: come sta davvero?

Francesco Fredella 04 aprile 2022 a

Lei, ancora lei. Sempre lei. La più famosa, la più ricercata dai giornalisti: Belen Rodriguez, che adesso a Verissimo - il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 - rompe il silenzio e parla anche del suo ex (Antonino Spinalbese). I due, lo ricordiamo, hanno avuto una figlia - che si chiama Luna Marie - poi si sono lasciati. Belen, però, è tornata tra le braccia di Stefano De Martino, suo ex marito. “È bello rispettare le promesse che si fanno davanti a Dio, restare uniti nella buona e nella cattiva sorte. Io nella cattiva sorte me ne sono andata, invece è bello restare”, racconta alla Toffanin. Si tratta di parole molto forti, inutile negarlo, che lasciano spazio alle vicende attuali: la Rodriguez è tornata a frequentare il marito. E non si parla di altro.

Il ritorno di fiamma, esattamente il secondo, è arrivato in un momento molto delicato della vita dell'argentina. Che ha preferito la strada della riservatezza e della discrezione, solo poche foto rubate sui giornali. Nulla di più. “Stefano adesso balla e fa tanto altro. È un bello che balla, è la verità. Io ho fatto dei macelli in amore che avrei potuto evitare. Ho dei rimpianti… prima dicevo di no. Ho fatto un sacco di ca**ate… quali? Non si dice. Avrei voluto tenermi qualcosa per me. Se tornassi indietro cambierei delle cose”, dice ancora.

Poi, sempre a Verissimo, Belen come detto parla dell’ex Spinalbese, che ha confessato di avere una malattia autoimmune. “Io sapevo di un’infiammazione al pancreas, del digiuno durato una settimana in ospedale. Non sapevo nulla di questa malattia autoimmune. Non racconto più niente perché qualcosa voglio tenerla per me, fa bene tenersi qualcosa per se stessi ma io sono un persona con una umanità”, svela. Ma Belen sembra che stia pensando ad allargare la famiglia. Ovviamente i fan tifano per Stefano: un altro figlio insieme in arrivo? “Con chi lo faccio? Si vedrà”, risponde.

