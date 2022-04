Michelle Hunziker, squarcio con vista sul seno: a Striscia la Notizia così, si ferma lo studio

Sullo stesso argomento:

Anticipazioni... piccanti. La protagonista è Michelle Hunziker, che svela il look con cui si presenta a Striscia la Notizia su Instagram, il tutto a pochi minuti dalla puntata in onda su Canale 5, quella di mercoledì 6 aprile. "Tonight... total black and red lips", scrive la conduttrice a corredo degli scatti. Ovvero: stasera... tutto in nero e labbra rosse.

E così eccola, bellissima, elegantissima e sexy, una Michelle Hunziker che come scritto sfoggia un irrituale, almeno per lei, rossetto rosso fuoco. Dunque maglia e pantaloni neri, i capelli laccati all'indietro. E l'occhio cade su quello squarcio in pieno petto, uno "squarcio vista seno" che raccoglie una grandissima approvazione tra i seguaci sul social. Come sempre, Michelle Hunziker meravigliosa.

