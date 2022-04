Michelle Hunziker, spunta il filmino del primo provino: "Alcol e dolore", confessione drammatica

09 aprile 2022 a

Attualmente impegnata con Gerry Scotti dietro al bancone di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker sta vivendo una nuova fase, sia dal punto di vista personale che lavorativo. La rottura annunciata nei mesi scorsi con Tommaso Trussardi ha aperto un nuovo capitolo per la showgirl, che ha recentemente festeggiato la prima parte della sua carriera con un “one woman show” di due puntate in prima serata su Canale 5.

A proposito di Mediaset, la Hunziker ha condiviso sui social il suo primo provino con l’azienda di Cologno Monzese, risalente al 1995. Il filmato ha risvegliato diversi ricordi in Michelle: “Se penso alla mia infanzia - ha scritto a corredo del video - a dove sono nata e cresciuta, ai monti e alla mia minuscola cameretta in Svizzera nella quale spesso mi trovavo a guardare fuori dalla finestra sognando qualcosa di straordinario per me… Non sapevo cosa potesse essere, ma c’erano momenti in cui volevo scappare lontano dal dolore, dalle urla nel salotto, dalla disperazione della mia mamma che affrontava il papà con il suo problema dell’alcol”.

“Io guardavo fuori - ha proseguito la Hunziker - e la mia mente non conosceva limiti… sognavo… sognavo di farcela, di potermi occupare della mia famiglia e renderli tutti orgogliosi di me e felici. Non importa quanto sembrino impossibili i vostri sogni, da dove venite e in che condizione siete attualmente, fate volare alte le vostre aspirazioni, non bloccate mai voi stessi nel sognare con il cuore qualcosa di straordinario, perché potrebbe avverarsi”.

