Monica Setta, in tacchi a spillo sul divano. "Devo riposarmi un po'...", la foto sconvolgente

Monica Setta dopo i numeri deludenti del suo programma in Rai che infatti è stato spostato in terza serata ha deciso di festeggiare, rivela il sito Dagospia, facendosi immortalare con vestito corto e scarpe rosse con tacco a spillo sul divano di una suite in un lussuoso albergo romano che le ha prestato la stanza per la foto. "Ieri ho scelto la royal suite, 300 metri quadrati, palestra open air e una strepitosa vista sulle bellezze di Roma per riposarmi un po'", ha detto ai suoi follower. Quindi ha continuato: "La chiamano staycation oppure hollistay, una piccola vacanza in città. Buona domenica" .

A questo punto il sito di Roberto D'Agostino solleva un dubbio: "Mentre nei 300 metri di suite Monica Setta si godeva la sua vacanza (ma paga lei?) e il suo luculliano pranzo (chissà se avrà usato anche la palestra ) il suo sorriso pacioccone immortalato nel post aveva un solo messaggio recondito: ciao poveri". Insomma, uno schiaffo alla miseria...

