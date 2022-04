Flavio Briatore, "sei stata con lui?". Antonella, la donna che ha fatto infuriare Elisabetta Gregoraci

Francesco Fredella 11 aprile 2022 a

a

a

Antonella Fiordelisi, che da un po' è scomparsa dalle scene tv, adesso parla di Flavio Briatore (uno degli uomini più affascinanti). Adesso, la showgirl torna a parlare dopo essere stata incalzata dai suoi follower. Prima, però, facciamo un passo indietro: a Scherzi a parte, qualche anno fa, aveva avuto un’accesa discussione con Elisabetta Gregoraci (ex moglie di Briatore). Quest’ultima non avrebbe apprezzato le attenzioni del marito nei riguardi della Fiordelisi e tra loro, questioni di donne, ci sarebbe stato un confronto dietro le quinte molto acceso.

Elisabetta Gregoraci, foto da pazzi: scollatura totale e questa "smorfia", tasso erotico alle stelle | Guarda



Le malelingue, addirittura, avevano parlato di un flirt tra la Fiordelisi e l’ex team manager della Formula Uno. Tutte fake news, nulla di vero. Oggi la Fiordelisi sui social torna a parlarne. “Sei stata con Briatore?”, chiede su Instagram un fan piuttosto diretto. E lei risponde: "No. Sono stata con lui a cena con amici. È di ottima compagnia". La 23enne chiarisce così la vicenda mettendo, definitivamente, la parola fine. Nessun pettegolezzo dell'ultim'ora.

Adesso, la Fiordelisi è single. La sua ultima storia d'amore è stata con Francesco Chiofalo, conosciuto a Temptation Island, oggi concorrente de La pupa e il secchione di Barbara d'Urso su Italia 1. E, ora, forse perché scomparsa dai radar della tv da molto tempo si complimenta con Annaclara, la secchiona che Barbara d’Urso ha assegnato a Chiofalo nel suo show.

"Da quella volta...". Elisabetta Gregoraci, dopo il GfVip è finita in disgrazia con Pierpaolo Pretellì

Qualcuno vocifera, poi, che avrebbe tentato più volte la carta del Grande Fratello Vip, ma senza alcun risultato. Entrerà nella prossima edizione? Per adesso Signorini, deus ex machina di un reality che ha conquistato tutti con oltre il 20% di share, è in vacanza. I provini non sono ancora iniziati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.