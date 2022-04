Regina Elisabetta, "vietato mangiarle". Sconcertante indiscrezione a tavola

22 aprile 2022 a

Non solo regole su comportamento e abbigliamento: i reali inglesi devono rispettare delle misure parecchio rigide anche a tavola. Molte di queste sarebbero influenzate dai gusti personali della Regina Elisabetta. Alcuni cibi, infatti, sono del tutto vietati, sia dentro che fuori da Palazzo. Tra questi ci sono la tartare e tutta la carne cruda in generale. Il motivo? Per evitare intossicazioni. Ma anche perché alla Regina la carne piacerebbe ben cotta, stando a quanto riporta il Corriere della Sera.

Bandite pure le patate, soprattutto perché non piacciono alla Sovrana. Difficile, quindi, che le mangino gli altri inquilini di Palazzo, a meno che non decidano di mangiarle altrove. Altro cibo vietato sono i frutti di mare, piatto preferito di Meghan Markle prima che sposasse Harry e che diventasse membro della Royal Family a tutti gli effetti. I Windsor preferiscono evitare ostriche, granchi, cozze e molluschi per via del rischio di intossicazioni. Per lo stesso motivo non è possibile nemmeno bere l'acqua del rubinetto.

I reali, poi, farebbero a meno pure dei cibi fuori stagione. Il cuoco di corte Darren Mc Grady ha raccontato che la regina vuole sulle tavole reali solo cibi di stagione, quindi freschi. Altri piatti banditi, poi, sono il foie gras (fegato dell'oca), eliminato dalla tavola dei reali dopo che il principe Carlo è venuto a conoscenza della crudeltà riservata alle oche per la preparazione del prodotto; gli spaghetti e la pasta lunga in generale perché farebbero troppo rumore, cosa contraria all’etichetta reale; l'aglio e la cipolla perché i loro sapori e odori infastidiscono la Sovrana e infine i cibi esotici e piccanti.

