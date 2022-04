Chiara Ferragni, "non è Covid ma...": che virus circola in famiglia, "ora anche i nonni"

24 aprile 2022 a

Non è un periodo semplice in casa Ferragni. L’imprenditrice digitale e i membri della sua famiglia sono alle prese con un brutto virus ormai dalle vacanze di Pasqua. A renderlo noto è stata proprio Chiara Ferragni, che ha visto saltare all’improvviso i suoi programmi per la giornata di domenica 24 aprile: “Doveva essere una giornata tranquilla, di riposo, per preparare le cose per i prossimi viaggi”.

“I bimbi erano dai nonni - ha spiegato l’influencer a tutti i suoi fan tramite alcune storie pubblicate su Instagram - ma anche i nonni si sono ammalati dello stesso virus, che ripeto non è Covid. Io sono stata molto peggio a causa di questo virus che del Covid. Sono andata a prendere i bimbi e ora sono a casa”. A correndo anche una foto in ascensore con il marito e i due figli, tutti comunque sorridenti nonostante il piccolo imprevisto.

A casa Ferragni si continua quindi a lottare contro questo virus influenzale, che a ridosso di Pasqua era toccato anche all’imprenditrice digitale. “Sento i brividi e mi sta salendo anche la febbre, sono ko - era stata la sua testimonianza - ho passato una notte tremenda, mi facevano male la schiena e le gambe. Quando ho avuto il Covid ho avuto zero rispetto a questa influenza”.

