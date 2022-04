Martina Stella vestita così al battesimo del figlio: gonna cortissima, occhio alla mossa

26 aprile 2022 a

a

a

Più felice che mai Martina Stella mostra al pubblico dei social il battesimo del secondogenito Leonardo, avuto dal procuratore calcistico Andrea Manfredonia. Nato lo scorso novembre, è il coronamento d’amore tra i due convolati a nozze nel 2016. La primogenita, Ginevra, è nata dalla precedente relazione di Martina con Gabriele Gregorini, hair stylist che lavora nel mondo del cinema. La loro relazione è durata dal 2011 al 2014.

Clizia Incorvaia, seno di fuori in pubblico: la foto che scatena il delirio | Guarda



Proprio con la figlia più grande, la neo mamma è solita registrare balletti simpatici su Tik Tok che diventano prontamente virali e apprezzati dal pubblico. Anche in occasione del battesimo di Leonardo, mamma e figlia hanno registrato uno stacchetto. La Stella, con un vestito corto molto sexy, balla spensierata affianco alla figlia ma il pubblico del social pare tutto concentrato sulle movenze sensuali dell’attrice. La fiorentina sembra essere più in forma che mai, e non esita a mostrarlo. Il vestitino lascia poco all’immaginazione e mostra gambe da urlo.

Ecco le foto del balletto sexy:

Costanza Caracciolo al balcone, il bikini si sposta... Lato B, scorcio vietatissimo in primo piano | Foto



Talmente virali da creare una rubrica tutta loro: le “stelline”. Madre e figlia hanno tenuto compagnia al pubblico di Tik Tok durante la pandemia con lezioni in dad, compiti e consigli per mantenersi in forma. Anche nel giorno del battesimo hanno voluto ‘esibirsi' e il risultato è stato più che apprezzato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.