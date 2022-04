Anna Tatangelo? "Perché ha scaricato Livio Cori", indiscrezioni esplosive: è finita malissimo

27 aprile 2022 a

La storia tra Anna Tatangelo e Livio Cori è giunta al termine. Come mai? Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, pare che nella coppia le cose non andassero bene da tempo. In particolare, sarebbe stata la cantante a troncare con il compagno, anche se fino a poco prima della rottura i due sembravano piuttosto affiatati sui social. Nella loro relazione, in realtà, ci sarebbero stati continui “malumori”, che poi avrebbero portato inevitabilmente alla crisi.

Prima ancora delle indiscrezioni, i fan si erano accorti che qualcosa non andava: a far scattare l'allarme è stata la scomparsa degli scatti insieme sui social. La separazione, comunque, è arrivata dopo circa un anno d’amore. Qualche tempo fa la cantante aveva parlato bene del suo rapporto: "L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita".

Livio Cori, di qualche anno più giovane della Tatangelo, è un rapper ma ha recitato anche nella terza stagione di Gomorra – La Serie. Dal punto di vista della carriera musicale, invece, il suo nome è legato a quello di Liberato, il misterioso artista napoletano di cui non è stata mai svelata l'identità. Secondo alcuni, infatti, dietro la maschera potrebbe esserci proprio l'ex della Tatangelo.

