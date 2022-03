Anna Tatangelo, seno al vento davanti al balcone: i passanti si fermano, le foto "vietatissime" ai minori

04 marzo 2022 a

Scatti mozzafiato con Roma sullo sfondo: Anna Tatangelo ha fatto impazzire i suoi fan con diverse foto pubblicate sul suo profilo Instagram. La cantante napoletana si fa vedere in reggiseno davanti alla finestra della sua camera, con l'Altare della Patria alle sue spalle. Immagini intriganti che mostrano un look sensazionale. L'artista, che adesso frequenta Livio Cori e in passato ha avuto una storia con Gigi D’Alessio, indossa un paio di pantaloni e un reggiseno nero che mette in risalto il suo décolleté.

Negli scatti, poi, la Tatangelo non ha i capelli in mostra. La sua chioma, infatti, è avvolta in un asciugamano bianco. Sugli occhi invece porta un paio di occhiali da sole griffati. In risalto, scrive TgCom24, anche il ventre ultrapiatto e scolpito, le spalle nude e un’aria maliziosa. A corredo degli scatti questa didascalia: "Almost ready", cioè "quasi pronta".

Tanti i commenti di apprezzamento per la cantante. Il suo compagno, Livio Cori, le ha lasciato alcune faccine sorridenti. Elettra Lamborghini le ha scritto: "Stupenda". Tra i suoi follower, invece, c'è chi ha commentato: "Ma quanto sei bella. E che fisico...". Un altro invece: "Fascino puro, foto bellissima". Qualcun altro ha scherzato: "Spostati Jennifer Lopez che qua c'è Anna Tatangelo".

