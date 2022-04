Principe Carlo, mani e unghie raccapriccianti: le foto che sconvolgono il Regno Unito

29 aprile 2022 a

Principe Carlo, ma la manicure? Sono comparse nuove foto delle mani del figlio della Regina Elisabetta che lui stesso aveva definito: “Dita di salsiccia”. Già mesi fa i sudditi si sono preoccupati delle condizioni di salute dell’erede al Trono. Il motivo sarebbero le dita delle mani estremamente rosse e gonfie. Ciò potrebbe essere causato da un problema di pressione alta. Il Principe però aveva rincuorato tutti giustificandosi dicendo che ha semplicemente delle dita a salsiccia.



Negli scatti degli ultimi giorni però hanno iniziato a circolare nuovamente foto delle sue mani che, oltre a essere sempre gonfie e rosse, si è aggiunta anche l’incuria delle unghie. A dirla franca, al Principe servirebbe un appuntamento dall’estetista per la manicure.



Sempre l’anno scorso erano state fatte ricerche sulla salute di Carlo. Quello che ne era emerso dai magazine inglesi è che si trattava di un cumulo di liquidi dovuto sia alla vita sedentaria che conduce, sia al cibo salato inserito nella sua dieta. Nulla di grave quindi per il Principe che sembra non essere troppo preoccupato dell’estetica delle sue mani. I più attenti, invece, hanno subito notato la poca cura che da un uomo così in vista come lui ci si aspetterebbe di vedere.

