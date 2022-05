Sally D'Angelo molla il marito pensionato: a 68 anni va sul set luci rosse, così

01 maggio 2022 a

a

a

L'amore non ha età. E nemmeno il porno a quanto pare. A sfatare ogni pregiudizio ci pensa Sally D'Angelo . La porno attrice , alla veneranda età di 68 anni ha ancora molto da offrire al mondo dell'intrattenimento per adulti. D'altronde si sa, gallina vecchia fa buon brodo, ea darne la conferma sono le migliaia di recensioni che i suoi video fanno tutti i giorni.

Malore durante la prova decisiva, paura per Laura Maddaloni: il panico da Ilary Blasi



Per l'attrice il periodo di lockdown è stata una grande sofferenza in quanto non poteva lavorare e osare sfogo alle sue voglie , costretta a casa con il marito pensionato. Ma ecco che con la riapertura ha addirittura deciso di cambiare genere. Dal porno quello 'gonzo' passa al porno-commedia . Uno dei più famosi risulta essere l'episodio Funeral Crasher dove recita il ruolo di una vedova inconsolabile. Per modo di dire, si intende. Quello che si può immaginare è ben altro.

Sabrina Salerno, décolleté abissale e minigonna inguinale: incidente hard davanti al fotografo | Guarda



Un lavoro senza età quello di Sally D'Angelo che, con la sua sfacciataggine e il suo corpo che sembra non aver subito gli effetti del tempo (grazie alla chirurgia), sfata ogni pregiudizio . Al momento la porno attrice più anziana in circolazione è estremamente seguita sui suoi canali che, pur non cercando elogi o consensi, fa quello che più le piace nella vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.