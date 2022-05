Fabrizio Corona, rivelazione choc sulla Moric: "Cosa ha rubato davanti agli occhi di mio figlio"

03 maggio 2022 a

Questa volta a far chiarezza è Fabrizio Corona in persona. L'ex re dei paparazzi è stato coinvolto recentemente in una vicenda legale dove è protagonista anche l'ex moglie Nina Moric . Quest'ultima aveva infatti rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove ha detto che l'ex marito è evaso dai domiciliari per andare a casa sua a chiederle dei soldi che, a suo dire, lei non gli avrebbe rubato. È poi arrivata la versione di Fabrizio tramite una serie di storie Instagram dove, insieme al figlio Carlos , hanno raccontato la loro versione dei fatti. Sarebbero circa tre mesi che la madre non contattava il figlio , a loro dire.

Ma, nei giorni scorsi, si sarebbe ripresentata telefonicamente, provando a parlare con lui, ricevendo un no come risposta. Forse troppo arrabbiato per l'assenza degli ultimi mesi. A questo punto il racconto di Corona inizia ad assumere toni pesanti . La versione dei fatti, secondo l'uomo sarebbe quindi che: “Dopo un'ora di ricerca da parte della Moric di Carlos Maria telefonando a tutte le persone del mio staff, la signora si è presentata in casa del marito, che è anche la sede operativa della società per cui lavora. In quel momento vi era solo Carlos, che in questa casa non è mai da solo; è entrata con di nascosto, ha citofonato, ha rubato la spesa , ha rubato 10 euro dal portafoglio di Carlos, ha preso la Postepay e ha scaricato 25 euro, e a quel punto si è recata nella stanza dove sapeva vi erano i soldi della società, 50.000 euro in contanti, li ha presi e se li è portati c hiamando semplicemente un taxi. Ha rubato in casa del suo ex marito, davanti agli occhi del figlio, Carlos è testimone di tutto ciò. Il figlio ha confermato tutto quanto.

Riguardo la sua presunta evasione Corona ha risposto: “Io non sono evaso, io avevo un permesso per uscire dal mio domicilio alle ore 21. Ci siamo recati io, Carlos e la mia fidanzata Sara Barbieri presso lo Zambala Residence dove sta la signora Moric. Perché un briciolo di umanità e di bene ancora le voglio […] lei subirà un processo per furto a casa del marito dove il figlio testimonierà contro di lei […].”



