Nina Moric rovina Fabrizio Corona, "una cifra a sei zeri": blitz dei militari sul pianerottolo, caos totale

Altro "colpo di testa" di Fabrizio Corona, la notizia è delle ultime ore. Violando gli arresti domiciliari, l'ex re dei paparazzi ha fatto irruzione a casa della ex moglie, Nina Moric, dove si sarebbe speso in una piazzata, tanto che sono state allertate le forze dell'ordine. Corona è stato nuovamente denunciato e ora rischia altri grossi guai.

Il tutto si è consumato sul pianerottolo dell'appartamento della modella croata. E ora, Nina Moric, racconta al Corriere della Sera che cosa è accaduto, accusando Fabrizio Corona di avergli sottratto denaro (quel denaro che, stando alle cronaca, Corona sarebbe andato a chiederle in modo scomposto).

La Moric, 45 anni, ha definito quanto accaduto "triste e incommentabile". Dunque ha aggiunto che procederà per calunnia contro Corona. "Non so come sia riuscito a salire. A quel punto chiamo i carabinieri, ma li aveva chiamati pure lui. Così sono arrivate tre pattuglie e mi sono trovata a casa nove-dieci militari. Mi sono messa a disposizione e ho detto che potevano perquisirmi la casa perché non avevo nulla da nascondere", ha spiegato. Ma non è tutto. La Moric ha ribadito che sarebbe Corona ad avere un debito con lei e non viceversa. E sull'entità del debito, Nina Moric ha parlato di "una cifra a sei zeri". Fabrizio Corona rovinato?

