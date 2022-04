"Ridammi i soldi". Raptus di Fabrizio Corona, irruzione a casa di Nina Moric: finisce in disgrazia

30 aprile 2022 a

Non esistono attimi di tranquillità nella vita di Fabrizio Corona che anche questa volta torna a far parlare di sé. A far attirare l'attenzione è stato il fatto avvenuto nella serata di venerdì 29 aprile dov'è stato necessario l'intervento dei Carabinieri . Coinvolta l'ex moglie Nina Moric . L'ex re dei paparazzi è ai domiciliari in quanto sta scontando la condanna definitiva a casa per motivi di salute.

Ieri sera i genitori di Carlos hanno litigato pesantemente . Corona si è presentata nell'appartamento della modella in zona Fondazione Prada. Fabrizio ha accusato la Moric di avergli rubato dei soldi da casa sua. A quel punto Nina ha chiamato il 112 per risolvere la situazione. Lo stesso ha fatto Corona denunciando il furto dei soldi.

Al contrario di altre volte, all'arrivo dei Carabinieri, l'animo dell'uomo non era alterato e non ha opposto resistenza, anzi è risultato collaborativo con le forze dell'ordine spiegando la sua versione dei fatti. La situazione si è calmata all'istante. Si è esclusa fin da subito l'aggressione nei confronti della Moric. È scattata però la denuncia per 'evasione' in quanto Fabrizio a quell'ora non aveva il permesso di uscire di casa. Quindi, alla fine di tutta questa vicenda, ci ha ottenuto una bella denuncia per evasione a piede libero .

