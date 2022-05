Chiara Ferragni, "sola e in gabbia": la relazione con cui è arrivata a un passo dal fondo

02 maggio 2022 a

Grande ritorno quello di Chiara Ferragni al Met Gala 2022. L'influencer sarà al noto evento vip di New York assieme al marito Fedez. Per lei però non è la prima volta. Già nel 2015 la Ferragni aveva presenziato alla serata, ricordando quel periodo con un triste e privato post su Instagram. "Venni invitata da Calvin Klein e avevo tanta paura di essere lì. Il 2015 è stato un periodo molto deprimente della mia vita: vivevo a Los Angeles, avevo una relazione che non funzionava, mi sentivo così sola e professionalmente in gabbia, mentre altre persone prendevano la maggior parte delle mie decisioni".

Di tempo però ne è passato, ora l'imprenditrice digitale sta bene: con una famiglia che la supporta in tutto e per tutto. Da qui il messaggio alla Ferragni del lontano 2015: "Il Met Gala fu comunque fantastico - ricorda -, ma se penso a quell'anno posso solo pensare 'Buon lavoro Chiara per uscire da questo momento della tua vita, crea le tue regole e diventa il tuo capo, prendi le tue decisioni e crea la famiglia che hai sempre sognato'".

E ancora: "Se Chiara del 2015 vedesse Chiara del 2022 penso che piangerebbe di gioia, ed è questo che significa per me questo Met Gala: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa. Tutti meritiamo di sentirci così". Inutile dire che la curiosità dei fan è andata al nome dell'uomo che le stava accanto sette anni fa. All'epoca l'influencer era fidanzata con il fotografo americano Andrew Arthur. Che il riferimento dell'attuale post sia proprio a lui? Chissà.

