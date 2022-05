Bella Hadid? Topless e autoreggenti, nudo (quasi) integrale: la notte scandalosa della star

05 maggio 2022 a

Mentre la sorella Gigi si faceva i selfie con Fedez (in assenza di Chiara Ferragni), Bella Hadid metteva a ferro e fuoco il Met Gala di New York, l'evento benefico più chiacchierato e fotografato dell'anno. La supertop americana, 25 anni, si è presentata all'esclusivo after-party della Grande Mela praticamente nuda, con un sensualissimo e risicatissimo boudoir nero, reggicalze e topless di fatto.





Paparazzi ovviamente impazziti e ospiti vip, soprattutto i maschietti, che non avevano occhi che per la sua statuaria bellezza. Tecnicamente, come ricorda la rubrica del TgCom24 "Look da vip", la mise della Hadid completamente firmata da Burberry comprendeva "un bustino fetish in pelle, gonna asimmetrica e trasparente, collant pizzate, perle ai piedi". Questo sulla carta, perché alla prova dei fatti l'effetto era nude-look o quasi. "Una provocante dama ottocentesca", la definisce chi sa di moda e stili. Nella testa di chi l'ha incrociata, però, forse passavano altre e ben meno romantiche immagini. Anche perché la sexy-vittoriana, sulla pista da ballo, si è scatenata con l'amica e collega Hailey Baldwin (e figlia d'arte, visto che la mamma è Sua Maestà Kim Basinger) in balli decisamente piccantelli.





La Hadid non è stata però l'unica a dare scandalo al Met Gala. La palma di più ardita è andata, senza ombra di dubbio, all'altra top Cara Delevingne, che sul red carpet si è presentata direttamente seno al vento, "coperto" (si fa per dire) solo da vernice dorata.

