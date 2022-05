Fedez, "qualsiasi cosa accada...": il messaggio a Chiara Ferragni che commuove il mondo

06 maggio 2022 a

Dedica d'amore di Fedez a Chiara Ferragni. Il rapper ha voluto celebrare l'anniversario di nozze con un dolce messaggio su Instagram. "Cinque anni fa - si legge - all'Arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi e ora eccoci qua, consapevoli che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all'altro e nulla potrà farci più paura. Ti amo". A corredo la foto dei due sul palco, mentre l'artista in ginocchio si dedicava all'attuale moglie.

E in effetti da quel momento i due sono inseparabili. Fedez e la Ferragni hanno avuto Leone e Vittoria e, tra alti e bassi, sono sempre rimasti uniti. L'ultima sfida è stata la malattia del rapper. L'artista qualche mese fa ha scoperto di avere un tumore al pancreas ed è stato costretto a sottoporsi urgentemente a una delicata operazione. Tutto però vantando il sostegno della moglie. "Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia - erano state le parole dell'influencer -. L'operazione di martedì è andata bene, ora si sta riprendendo e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l'importanza di godersi la vita al massimo, tutti i giorni. Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore, ci hanno aiutato e detto una preghiera per noi, ci ha dato molta forza".

Un grazie a Chiara è arrivato dallo stesso Fedez che, uscito dall'ospedale, si era sfogato: "Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il mio morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo".

