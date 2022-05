Mattino 5, Mercedesz Henger inchiodata: "Fino a una settimana fa...", la menzogna svelata

10 maggio 2022 a

Ancora una volta Mercedesz Henger finisce al centro delle polemiche. Questa volta però la madre Eva, reduce da un incidente automobilistico, non c'entra. La neo naufraga dell'Isola dei Famosi è atterrata in Honduras con l'etichetta di 'conquistadora' con lo scopo di fare colpo su due naufraghi. Prima di partire, infatti, in un video messaggio mandato in onda durante la puntata, si era dichiarata interessata a uno dei due naufraghi Edoardo Tavassi o Alessandro Iannoni. Chi sia tra i due non è ancora dato saperlo. Parrebbe però evidente il feeling con il fratello di Guendalina.

Nel salotto di Mattino 5 però, il paparazzo Andrea Franco Alajmo, ha rivelato una notizia spiazzante. La Hanger sarebbe impegnata con qualcuno al di fuori del programma. Alajmo avrebbe dichiarato a Federica Panicucci che Mercedesz sarebbe fidanzata con un ragazzo di nome Fulvio. “Mercedesz è già impegnata da diverso tempo e fino a una settimana prima di partire stava con questo Fulvio”, ha affermato il paparazzo dei vip.

A prova della sua tesi ha anche portato in studio degli scatti della coppia. Effettivamente la foto riprendeva la Henger in un ristorante che si baciava con un uomo. In studio Raffaello Tonon ha dimostrato solidarietà per il: “Povero Edoardo Tavassi” che si sta affezionando a lei. Mentre Patrizia Groppelli ha duramente criticato la ragazza dicendo: “Se avessi una mamma in quelle condizioni, non partirei per tutto l'oro del mondo”.

