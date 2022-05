Charlene di Monaco, il gesto estremo di Alberto: sequestrata la sua auto. Il terrore più grande

12 maggio 2022 a

a

a

Il principe Alberto di Monaco ha sequestrato la macchina a Charlene. Secondo quanto riporta Lc News le avrebbe proibito di usare la Land Lover perché sarebbe molto preoccupato per le sue condizioni di salute. Nonostante la principessa si sia ripresa e sia apparsa in splendida forma e con un nuovo look, in realtà non sarebbe del tutto guarita. Oltre ad avere sempre lo sguardo spento - una tristezza legata ai difficili rapporti col marito - Charlene sarebbe ancora alle prese con la grave infezione che l’ha colpita lo scorso anno a naso, orecchie e gola.

"È finita...". Il clamoroso colpo di scena tra Charlene di Monaco e Alberto. E ora nel Principato...

La principessa dovrebbe usare la macchina per fare la spola tra Roc Angel, la dimora di campagna in cui vive attualmente, e Palazzo Grimaldi. Una strada pericolosa e piena di curve dove Grace Kelly, madre di Alberto, ha avuto un tragico incidente - pare causato da un forte mal di testa - ed è morta. Insomma Alberto sarebbe terrorizzato dal pensiero che la tragedia possa ripetersi.

"Quanti milioni la paga Alberto". Charlene di Monaco, spunta il contratto-choc: ora è tutto chiaro

Intanto pare che ci sia Carolina di Monaco dietro la scelta di non vivere più a Palazzo Grimaldi sotto lo stesso tetto. Per questo Charlene sarebbe andata a vivere a Roc Angel. Il suo ritorno a casa sarebbe incentrato su un accordo fatto con Alberto, il quale le pagherebbe ben 12 milioni di euro l’anno per garantirle la giusta autonomia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.