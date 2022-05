Giorgia Soleri, le foto di nudo integrale (con palpata galeotta): ecco gli scatti a luci rosse

12 maggio 2022 a

Giorgia Soleri, nota ai più per essere la fidanzata del frontman dei Maneskin, Damiano Davida, e per la sua ultima battaglia sulla vulvodinia, nelle ultime ore sta facendo parlare di sé per un altro argomento piccante che la vede coinvolta. Nota influencer e modella, è da poco stata ospite alla Camera dei Deputati, assieme al famoso cantante, per la presentazione della proposta di legge sulla suddetta malattia. Ma a far scalpore non è nulla di tutto ciò.

La 26enne, paladina della peluria libera, avrebbe avuto un passato da modella decisamente hot. Mogmow ha reso pubbliche una serie di foto della Soleri a luci rosse, dove la si vede completamente nuda. Insomma come mamma l'ha fatta. Non solo foto, ma anche un video osé dove si fa palpare il seno. Le immagini sono tutte accessibili e condivisibili e sembrano essere l'inizio di carriera della modella.

Uno dei tanti fotografi ad averle scattato queste foto è Alessandro Giuffrida, il quale pochi mesi fa scriveva sui social: "Negli ultimi mesi l'improvvisa notorietà di Giorgia, in quanto fidanzata di Damiano dei Måneskin (oltre che come modella) ha portato gente meschina a ravanare nel suo passato facendo shitstorm a tutto spiano. Ogni giorno mi arrivano messaggi privati su Instagram, usando le mie foto su IG e Twitter a scopi diffamatori... Chi ca**o vi ha autorizzato a usare le mie foto?". Al momento non sembrano essere un problema per la Soleri che non si è espressa in merito e non ha ancora voluto far rimuovere tali immagini. La domanda sorge spontanea: come mai? Forse Giorgia non può far nulla o semplicemente non le interessa il giudizio della gente.

