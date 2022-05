Laura Pausini, "In camerino. con Cattelan...": svelato l'impensabile

12 maggio 2022 a

Secondo alcune indiscrezioni, che circolavano ben prima dell'inizio dell'Eurovision Song Contest, sembrerebbe che Alessandro Cattelan e Laura Pausini non si siano così simpatici. I due hanno provato più volte ad evitare la questione e Cattelan aveva cercato anche di smentire il tutto. A parlare ora però è proprio la Pausini, e lo fa in un'intervista per il quotidiano La Stampa.

Tutto il contrario di quello che ci si sarebbe aspettati. Laura riserva parole di stima e affetto verso il conduttore e confessa di aver accettato quest'incarico perché sapeva che ci sarebbe stato anche lui. Riguardo alla puntata di martedì ha dichiarato: "Quando siamo tornati in camerino alla fine della serata ci siamo abbracciati e abbiamo urlato di gioia". Solo dicerie quindi quelle che circolavano sui due professionisti. Alessandro e Laura avrebbero anche festeggiato insieme il compleanno di lui insieme alle rispettive figlie.

Laura Pausini non si ferma mai e ha sempre voglia di reinventarsi. Lo dimostra la sua decisione di condurre l'Eurofestival oltre al film documentario sulla sua vita Piacere di conoscerti in onda su Amazon Prime. La Pausini aveva inoltre già avuto esperienze di conduzione, come ricorda lei stessa nel corso dell'intervista, con il programma Laura e Paola su Rai 1 insieme a Paola Cortellesi. "Io e lei quando siamo sedute sul divano ne parliamo ma siamo sempre occupatissime. Un giorno però troveremo il tempo e lo rifaremo. Promesso".E riguardo all'Eurovision ha commentato: "Spero di non aver deluso le aspettative".

