Michelle Hunziker, da sola in terrazzo, tintarella hot: il bikini strizza il seno

13 maggio 2022 a

a

a

Michelle Hunziker, risultata positiva al covid, è rinchiusa nella sua casa di Milano e non sa più che inventarsi per ingannare il tempo. Dopo il cambio d'armadio e dopo aver pulito a fondo tutta la casa cosa resta da fare? Concedersi un meritato relax.

La notte a luci rosse di Michelle Hunziker: beccata così, cosa è successo a casa sua con Giovanni



Michelle, sempre molto attiva sui social, sta tenendo anche in questo caso in aggiornamento i suoi followers sulle sue condizioni di salute. La svizzera ha spiegato ai suoi fan che al momento non ha, fortunatamente, alcun sintomo. Ecco allora che per tenere la mente occupata si è dedicata alla casa, tra pulizie e cambio armadi. Una volta finito però: "Ho smontato tutti gli armadi, ho pulito tutto ciò che potevo pulire.Mi sono detta: senti, c’è una bellissima giornata fuori, il mondo va avanti senza di te. Sei abituata a fare un miliardo di cose al giorno, ma non le puoi fare. Punto. Per cui, terrazzino e solino".

Eccola quindi che la conduttrice si distende in terrazzo a prendere il sole con un bikini bianco floreale e reggiseno a balconcino che strizza il seno. Pronta a dare un tono alla sua tintarella in vista dell'estate.

"Lei ha cercato di farlo...". Rottura Hunziker-Trussardi, indiscrezioni sugli affari: solo ora si capisce tutto?



Era stata proprio lei, sempre attraverso le storie Instagram, a dare l'annuncio della sua positività al Covid: "Non siamo in studio a Striscia perché abbiamo vinto la bambolina del Covid anche noi. Ma ci negativizzeremo presto perché le svizzere sono toste". A sostituirla al momento c'è Valeria Graci, affiancata da Gerry Scotti. Ma Michelle non vede l'ora di tornare in pista e riabbracciare il suo amato pubblico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.