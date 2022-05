Taylor Mega oltre la censura: lecca-lecca e... lì sotto, uno scorcio da "morire"

15 maggio 2022 a

Provocazione pura. Come sempre, se di mezzo c'è Taylor Mega, bollente più che mai. Il tutto nel bel mezzo di una vacanza in California che racconta su Instagram sfoggiando tutto la sua malizia. Scatti sexy, spinti, civettuolo. L'influencer si trova a Los Angeles, dove in questi giorni c'è anche il suo ex, Tony Effe. E il sospetto è che non sia una coincidenza.

Taylor Mega, il nudo è totale: copre soltanto il capezzolo, le foto da restarci secchi | Guarda

Ma tant'è, come detto le foto sono... pazzesche. Una in particolare: eccola seduta a bordo piscina con un bikini strizzatissimo mentre si gusta un lecca-lecca. E se lo gusta con fare molto, molto malizioso. Foto che fa impazzire i suoi seguaci, che hanno inondato di "cuoricini" le foto di una scatenata Taylor Mega.

