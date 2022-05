Chiara Ferragni, urla di terrore nel sonno: il video rubato, con Fedez finisce malissimo

15 maggio 2022 a

Un pessimo risveglio per Chiara Ferragni: tutta colpa di Fedez, che ha pensato bene di destarla da sonno con uno scherzo che la ha letteralmente terrorizzata. Scherzo che ovviamente il rapper ha proposto sui social, spiegando di averlo fatto per noia.

"Mi sto annoiando, e quando mi annoio...", spiega Fedez nella story su Instagram. Dunque ecco che afferra una maschera spaventosa, di quelle che si usano alle feste di Halloween, e mentre la Ferragni dorme prepara lo scherzo. Si avvicina fingendo di volerle dare un bacio, ma sul volto ha la maschera. E quando l'influencer apre gli occhi, ecco le urla di paura e terrore.

"Ma sei scemo?", gli urla Chiara, allontanandolo in malo modo con dei gesti della mano. Fedez da par suo ride a crepapelle e poi prova a farsi perdonare: "Ti amo amore mio, ti porto la colazione a letto?". Lei sembra furibonda: "Non voglio niente". E lui: "Ti sei arrabbiata?". Risposta affermativa. E Fedez: "Dai... era divertente". Ma Chiara Ferragni non sembra pensarla così. Affatto.

