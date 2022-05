Maria Elena Boschi "pazza di gelosia". Le foto del nuovo film polacco di Berruti: luci rosse

16 maggio 2022 a

Un film a luci rosse potrebbe aver messo i bastoni tra le ruote alla storia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. L'attore, da tempo felicemente fidanzato con la deputata di Italia Viva, avrebbe girato una sorta di "50 fumatore di grigio" in versione polacca. A rivelarlo, con tanto di foto, è Dagospia. La pellicola si intitolerebbe "Dziewczyny z Dubaju" e comprenderebbe scene a dir poco focose.

"L'attore per mancanza di pose Giulio Berruti è reduce dall'esperienza in un film polacco a dir poco erotico - si legge sul sito di Roberto D'Agostino - Berruti si è già concesso scene di nudo in passato ma gira voce che Maria Elena Boschi abbia seguito il progetto con molta attenzione mostrando segni di cedimento e parecchia gelosia. Sarà vero?".

D'altronde gli scatti lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Da mesi gira voce che tra la Boschi e Berruti ci sia maretta. I due avrebbero attraversato un momento di crisi. Almeno stando a diversi rumors, che però entrambi hanno smentito facendosi fotografare sempre insieme. Non solo, perché sarebbero state allontanate indiscrezioni su un matrimonio imminente. he dietro ci sia il film a luci rosse? Chissà, certo è che alla Boschi - non è un segreto - alcune scene potrebbero proprio non andare giù.

