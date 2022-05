Storie Italiane, esplode la rabbia di Giorgia Soleri: "Dovete smetterla di chiamarmi così"

18 maggio 2022 a

Ieri pomeriggio, martedì 17 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele. Ospite in studio di ieri è stata Giorgia Soleri, modella, influencer nonché fidanzata di Damiano dei Maneskin. Proprio su quest’ultimo dettaglio la ragazza ha alzato un polverone sui social a fine puntata.

L'invito della conduttrice era legato alla lotta di Giorgia sul riconoscimento della vulvodinia, malattia che l'ha colpita ormai da diversi anni. La battaglia dell'influencer alla fine ha ottenuto il risultato sperato, è riuscita a portare in Camera e in Senato la proposta di legge per cambiare lo status di questa malattia. Il desiderio è che tutte le donne che soffrono di questa patologia possano ricevere le migliori cure possibili.

A far arrabbiare l'attivista, però, non è stata tanto l'intervista che sembra essere filata liscia, quanto al particolare trattamento che le è stato riservato all'interno dello studio. La ragazza è conosciuta principalmente per essere la 'fidanzata di Damiano', proprio queste parole apparse in sovrimpressione durante l'intervista, avrebbero infastidito Giorgia. Lei stessa a fine puntata si è lamentata sul suo profilo Instagram ironizzando nel modo in cui l'hanno chiamata. "La donna a caso" e ancora: "Ma non sono senza nome! Sono la fidanzata di nome e Di Damiano dei Maneskin di cognome" ha commentato. La Soleri non vuole quindi essere ricordata come 'la fidanzata di' ma vuole essere riconosciuta per le battaglie che ha portato avanti come, ad esempio, quella della vulvodinia.

