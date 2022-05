Le Iene, Raffaella Fico e il sesso: "La posizione del cammello", roba spinta

Francesco Fredella 19 maggio 2022 a

a

a

Torna Raffaella Fico dopo un lungo stop dalle scene e dopo il Grande Fratello Vip. Ora la showgirl di Napoli si fa “coccolare” da Le Iene nel corso di un servizio dove parla di tutto, anche delle intime abitudini. Non è sola, ma con il suo nuovo fidanzato Piero Neri, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Si tratta della prima apparizione in tv, un vero scoop.

"Il cu** è fatto per...". Aurora Ramazzotti a letto, fuori controllo alle Iene: "Come sc***po"

Raffaella Fico e Piero Neri parlano della loro passione La posizione preferita? “Quella del cammello”, dice la Fico senza aggiungere altri dettagli. Avete capito, quindi, che si tratta di un’intervista senza freni: si parla anche del posto più strano. Qual è? “Dal dentista”, aggiunge l’ex di Mario Balotelli.

I due sembrano davvero felici. Raffaella in questi mesi ha mantenuto sempre molto riserbo. Piero Neri ha 45 anni mentre Raffaella Fico ne ha 33. Lui è l’erede di un’impresa mercantile di Livorno, fa coppia con la Fico dall’estate 2021. Da rumors, pare che si siano conosciuti grazie ad amici in comune. Di chi si tratta? Gianmaria Antinolfi, promosso a vip nell’ultimo Grande Fratello e noto imprenditore.

"Sì. mi masturbo. Quando...". Belen Rodriguez senza limiti e senza censura: Le Iene a luci rosse

La Fico potrebbe tornare presto in televisione dopo aver partecipato a due reality. Al momento non si sa quale possa essere il suo futuro televisivo, ma sembra chiaro che il piccolo schermo sia sempre di più interessato a lei, che al Gf vip ha dimostrato grande capacità comunicativa. Un altro reality? Sicuramente no. Ha già dato, come si dice in gergo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.