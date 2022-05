Belen Rodriguez, "una fi***a". Dove e come si masturba, dettagli intimi (estremi) alle Iene

Francesco Fredella 19 maggio 2022 a

E' sempre stato un tabù, ma adesso probabilmente non lo è. Ne parla persino Belen Rodriguez nel corso dell'ultima puntata de Le iene: le sue parole diventano virali in poco tempo, e la Rete ne parla senza freni. Quella di Belen Rodriguez sembra una vera e propria confidenza piccantissima. La showgirl, che conduce Le Iene con Teo Mammucari, non nasconde di darsi spesso piacere da sola, quindi parla di autoerotismo. E c'è dell'altro: dice a tutte le donne di fare lo stesso parlando di benefici. “Non ti devi sbattere più di tanto. Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi. È una fi***a, lo dico sul serio!”, racconta Belen. Una frase che farà sicuramente salire l'adrenalina ai suoi fan.

Non è la prima volta che Belen parla dell’autoerotismo. Era già accaduto in un'altra puntata de Le Iene, quando aveva affermato di praticare spesso autoerotismo per rilassarsi. Belen, insomma, riesce a rompere ogni tipo di tabù in prima serata in un programma che fa opinione ed è molto seguito dai ragazzi. Anche un’altra vip – Aurora Ramazzotti – aveva parlato dello stesso tema scatenando la Rete (che si è divisa, come spesso accade). La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha parlato apertamente della questione in tv. Anche per lei è del tutto normale praticare autoerotismo.

Belen sta vivendo un momento davvero positivo: la tv, l'amore (quello con Stefano De Martino, che è tornato nella sua vita). Adesso, la showgirl si concederà un po' di meritato riposo a Ibiza.

