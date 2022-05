Carla Bellucci, "solo perché il mio seno...": le foto che spiegano perché è la donna più odiata del Regno Unito

20 maggio 2022 a

La donna più odiata della Gran Bretagna. Così si definisce Carla Bellucci, che è finita nel mirino dei social da quando nel 2019 si è sottoposta a un intervento al naso, ottenuto gratuitamente fingendo di essere depressa. “Se fossi una donna piatta e con i denti mancanti non subirei lo stesso livello di maltrattamenti”, ha denunciato la 40enne, un’ex modella che guadagna parecchi soldi spogliandosi su OnlyFans.

Madre di quattro figli, la Bellucci riceve spesso commenti negativi - su Instagram ha dovuto disabilitarli - da altre donne per il modo in cui è salita alla ribalta. “Sono sempre chiamata nei modi peggiori, anche putt*** - ha dichiarato al Daily Star -, se fossi una mamma dall’aspetto medio mi chiamerebbero così? Non credo che riceverei tutto questo odio se non fossi attraente. Ci sono persone che hanno fatto cose peggiori delle mie, ma a quanto pare sono io la donna più odiata della Gran Bretagna. Vedo soprattutto mamme ossessionate che mi odiano e poi magari si esibiscono con tutta la loro ‘ciccia’ in un minuscolo bikini. Perché devo essere presa in giro per delle foto hot su OnlyFans?”.

Pur essendo appena tornata da un viaggio di lusso a Dubai, la Bellucci sostiene che non riesce a godersi del tutto la vita per via dei messaggi di odio che riceve costantemente. “Non vengo mai presa in giro da una donna attraente - ha dichiarato - ma sempre da troll piatte e senza denti. Le donne mi fanno vergognare costantemente: è semplice, odiano le donne sexy, sono gelose e maledettamente dispettose”.

