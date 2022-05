Charlene di Monaco, "attacco epilettico": cosa ci stanno nascondendo? Tam-tam a Palazzo

20 maggio 2022 a

"Strani movimenti a Montecarlo". Gli analisti non vedono di buon occhio quello che starebbe accadendo attorno a Charlene di Monaco. La principessa, reduce da due ricoveri, sarebbe pronta alla fuga. Da tempo si vocifera di una separazione imminente dal principe Alberto, ma nulla di ufficiale è trapelato. Eppure le indiscrezioni sono numerose e aumentano con il passare dei giorni. A insospettire il ritorno alla Rocca del fratello dell’ex nuotatrice, Gareth Wittstock.

Stando ai magazine Here e France Dimanche, l'uomo avrebbe chiesto frettolosamente la cittadinanza monegasca. Quanto basta a creare un vero e proprio mistero. "Da oltre un anno - scrive il giornale svizzero - succedono cose strane a Montecarlo". L'ipotesi è che Charlene volesse trasferirsi in Svizzera, salvo cambiare idea dopo la stipula del contratto da 12 milioni di euro. Tanto sarebbe arrivato a sborsare il principe per vedere la consorte partecipare agli eventi più importanti della vita del Principato.

Quello dell'accordo altro non sarebbe che uno stratagemma per salvare le apparenze. Da tempo infatti i reali di Monaco sono al centro del gossip, tutti in grado di gettare fango sulla Corona. Sempre per questa ragione sarebbe stato tenuto nascosto un attacco epilettico che Charlene avrebbe subito durante la lunga convalescenza in Sud Africa, prima di essere trasferita nella clinica svizzera e di tornare a casa una volta per tutte. Forse.

