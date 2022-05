Sam, "ogni volta che faccio l'amore". Terrificante dramma intimo: come si riduce (e non esiste cura)

21 maggio 2022 a

Corpi imbarazzanti è il programma televisivo britannico di realtà medica trasmesso da Channel 4 dal 2007. All'interno delle puntate vengono aiutate persone che hanno una varietà di problemi medici da loro considerati imbarazzanti. Con l'aiuto di medici esperti, i pazienti riescono a capire e a curare le loro patologie. Nell'ultima puntata di giovedì 19 maggio, è stato affrontato il caso di Sam, donna che soffre di un disturbo estremamente fastidioso.

La donna ha spiegato come la sua vagina si apra in due durante i suoi rapporti sessuali. Sam ha confessato che soffre di sclerosi lichenica da quando aveva 14 anni, un disturbo in cui la pelle si infiamma cronicamente, di solito nelle sezioni genitali del corpo. Durante la puntata la paziente ha mostrato ai medici di Corpi imbarazzanti il suo problema, chiedendo se in qualche modo potessero aiutarla. La sua condizione provoca macchie bianche pruriginose sui genitali.

Purtroppo per lei al momento non esiste cura, ma un trattamento mirato potrebbe alleviarle il fastidio. La donna ha dichiarato: "Mi fa sentire meno femminile.Divento molto dolorante e pruriginosa e sono sempre secca e ogni volta che faccio sesso si apre in due, quindi sono dolorante da quel pezzo così come la pelle sopra è dolorante e pruriginosa. È orribile". Sam ha spiegato che ha provato tutti i rimedi possibili, creme e trattamenti specifici, addirittura una volta hanno provato a trasferirle il grasso delle sue cosce iniettandolo nelle parti intime. Il sollievo è durato per poco in quanto il problema si è ripresentato. Il medico del programma l'ha rassicurata spiegandole che l'avrebbe rivista in un paio di settimane, dopo che avrebbe incontrato uno specialista per farsi prescrivere la migliore cura per lei.

