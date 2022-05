Raffaella Fico e Piero alle Iene: "Sesso dal dentista, qualcosa di grosso"

20 maggio 2022 a

Intervista senza peli sulla lingua quella rilasciata da Raffaella Fico e il compagno Piero Neri. Si sa, le domande che fanno Le Iene sono famose per essere impertinenti e stuzzicanti. La coppia però non ha tentennato nel rispondere, soprattutto Raffaella è sembrata piuttosto sincera. Sottoposti a un test di coppia i due si sono promessi di essere l'uno l'ultimo partner dell'altro per tutta la vita.

Il tema di conversazione scelto da Le Iene è stato parecchio piccante, ma ecco che alla domanda cosa eccitasse di più dell'altro, Raffaella ha risposto sicura: le spalle. A sua volta Piero, un po' imbarazzato, volendo rispondere il lato B, ha guardato la compagna e ha replicato ironicamente anche lui: le spalle. A destare più scalpore nel pubblico è stato però un dettaglio che la coppia ha confessato. E non si tratta della posizione preferita della Fico a letto, ovvero il 'cammello', dove anche qui ci sarebbe molto da studiare.

A stupire gli ascoltatori è stato il posto più strano dove la coppia abbia fatto l'amore. Piero inizialmente ha detto in casa ma poi si è corretto imbarazzato: "Dal dentista, questa è grossa, grossissima". Chissà quindi il povero dentista se si sia accorto di quello che stava succedendo nel suo studio o se invece i due hanno risolto il tutto in modo discreto. Stando alle risposte della coppia il fatto non sarà di sicuro passato inosservato.

