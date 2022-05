Belen Rodriguez "killer": mostra il lato B così, la foto che fa impazzire l'Italia

22 maggio 2022 a

Una delle donne più belle d'Italia, Belen Rodriguez, la strepitosa showgirl argentina, classe 1984, uno dei volti più noti del nostro piccolo schermo. Oggi, Belen conduce Le Iene, il celebre e immortale format in onda su Italia 1. Conduzione iniziata tra qualche critica e che però ha raddrizzato coi fatti: sempre più lanciata, sempre più apprezzata.

Belen Rodriguez, subito dopo la fine de "Le Iene"... indiscrezioni bollenti sull'argentina

E anche sempre più bella. Belen Rodriguez infatti incanta ancora tutti i suoi fan sui social, su Instagram nel dettaglio, dove regala ai suoi seguaci un rullino con due scatti mozzafiato. Il primo è un primo piano, il volto serio e meraviglioso, la showgirl fasciata in un bikini che ne esalta le forme. Il secondo scatto è invece un bianco e nero d'autore: eccola di profilo, sempre in bikini, al fianco di un palo di legno. Una posizione che esalta la perfezione delle forme del lato B: come sempre, una inarrivabile Belen Rodriguez.

