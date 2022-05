Borgomanero, cosa si infila nell'ano. Scandalo in provincia, operazione d'urgenza

23 maggio 2022 a

Ennesimo caso di gioco erotico finito male. Non è ancora chiaro se l'uomo coinvolto fosse stato in coppia o da solo, fatto sta che si è presentato con un limone nel corpo al Pronto Soccorso di Borgomanero, nel Novarese, per farselo rimuovere. Senza l'aiuto dei medici il povero uomo non sarebbe riuscito a estrarlo e quindi eccolo presentarsi all'ospedale per chiedere aiuto. È stato infatti necessario ricorrere a un ricovero e a un'operazione chirurgica per rimuovere l'agrume. Dev'essere stato sicuramente imbarazzante per lui spiegare la vicenda, d'altronde però, non poteva non farlo altrimenti poteva trasformarsi in qualcosa di più grave.

L'uomo è residente al Lago Maggiore e non è di sicuro il primo caso d'incidente erotico che si sente nominare. Sembrerebbe che l'età media dei ricoveri per questo tipo di casi si aggiri intorno ai 40 anni. A parte i casi di pratiche sessuali più violente ed estreme, sono moltissimi i medici che si trovano a dover rimediare a incidente sessuali del genere, più o meno gravi. Non sono esclusi da questa cerchia anche gli 80enni. È capitato infatti che i medici si siano trovati di fronte a soggetti di questa fascia d'età. È successo che anziani in difficoltà per incidenti sessuali, si siano rivolti al pronto soccorso a causa di giochi erotici finiti male.

