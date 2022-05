Kenya a luci rosse, la vacanza bollente di questa signorina

23 maggio 2022 a

Un lungo viaggio interamente finanziato dai film a luci rosse. È questa l'avventura dell'ex cameriera della Lettonia, che ha deciso con il fidanzato di girare il mondo utilizzando i ricavi dei loro video bollenti. Mimi Boom, questo è il nome della 24enne, sta viaggiando da tre anni per l'Europa con il partner, Dan. All'inizio avevano in programma di viaggiare solo alcune città turistiche, poi i due hanno pensato di espandere il loro itinerario.

Complici anche gli ingenti guadagni ottenuti su diversi siti per adulti. E così ora si stanno dirigendo dal Nord Africa in Egitto e Marocco fino a Città del Capo, in Sud Africa. "Abbiamo iniziato come buoni amici - abbiamo parlato molto e abbiamo avuto questa attrazione reciproca che ci stava solo avvicinando l'uno all'altro - ha detto la ragazza al DailyStar -. Ci sentiamo selvaggi e sicuri della nostra vita sessuale, non vedo i film a luci rosse come negativi. Dan è l'unica persona con cui faccio sesso dentro o fuori dalla telecamera".

Un'idea, quella di finanziarsi da sé, che li ha premiati: "All'inizio della progettazione, siamo partiti in piccolo; avevamo programmato di visitare il Marocco o l'Egitto, solo normali luoghi turistici. Non appena abbiamo fatto più ricerche sulle cose da vedere e vivere lì, ci siamo imbattuti in viaggiatori singoli che stanno facendo viaggi molto più grandi e ci hanno ispirato a fare un lungo viaggio". Un percorso non ancora finito.

