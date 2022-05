Lorella Boccia, micro-vestito con le piume: si presenta in tv così, crolla lo studio

24 maggio 2022 a

Un micro vestito di piume e Lorella Boccia fa impazzire il pubblico di Made in Sud. L'ex ballerina di Amici, infatti, è la nuova conduttrice del programma comico in onda su Rai 2 insieme a Clementino. Lo show è tra le trasmissioni più seguite, incolla alla tv 817.000 spettatori, pari al 5.4% di share, piazzandosi dietro solo alla fiction di Rai 1, "Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa", e all’Isola dei Famosi su Canale 5. Il look scelto dalla Boccia per la puntata andata in onda ieri sera, lunedì 23 maggio, era mozzafiato e ad alto tasso di sensualità.

L'ex ballerina non delude mai. Ad ogni puntata si è presentata con degli outfit da capogiro. Tutti, dall’abito in rete metallica all’abitino romantico in pizzo bianco, sono stati parecchio apprezzati dal pubblico. Per il sesto appuntamento Lorella ha deciso di cambiare stile, scegliendo un micro dress zebrato, fatto solo di piume bianche e nere. Un abito, firmato Saint Laurent, che le lascia scoperte gambe, spalle e décolleté.

Di tendenza anche la pettinatura che ha sfoggiato ieri sera. Abbandonato lo chignon alto, la presentatrice di Made in Sud ha scelto di portare i capelli sciolti, adottando la strategia della principessa Kate Middleton, che consiste nel tirare le ciocche liscissime dietro le orecchie. A completare il tutto un make up semplice ma deciso.

