Ilona Staller, proposta indecente a Putin: "Cosa sono disposta a fargli per una notte intera"

Ilona Staller è disposta a tutto purché la guerra in Ucraina finisca, anche a passare un'intera notte con Vladimir Putin. Ad affermarlo lei stessa in un'intervista a Zona Bianca, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. "Mi offro per una notte di sesso in cambio della pace. Per l'Ucraina, per il popolo russo". E alle accuse dei giornalisti che definivano l'offerta "indecente", l'ex diva a luci rosse replica: "La mia proposta non è indecente". Il suo obiettivo è quello di fermare un conflitto "inutile e terrificante".

Ma Cicciolina non è nuova a proposte simili. Era accaduto anche la durante la guerra in Iraq, quando si rivolse direttamente a Saddam Hussein: "Io all'epoca fui contattata direttamente dal suo portavoce e io ci sono anche andata a parlare. Nello studio chiesi di firmare un vero e proprio contratto di pace, però mi guardò come se fossi una marziana e non andò a buon fine".

Un aneddoto mai svelato prima e che descrive una situazione ben diversa da quella attuale. Alla richiesta della fu attrice a luci rosse, il capo del Cremlino non ha mai risposto. E questo nonostante la Russia e i suoi vertici guardano con grande attenzione a quanto trasmesso sul conflitto dai media stranieri.

