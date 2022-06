Chiara Ferragni, follia spinta: su la camicia e forme (senza veli) in libertà, la foto da urlo

02 giugno 2022 a

Chiara Ferragni quasi senza veli. L'influencer ha fatto visita ai suoi nuovi uffici con un look alquanto originale. Per l'occasione la moglie di Fedez si è presentata su Instagram con una camicia crop azzurra, un accessorio che ricalca la solita camicia se non fosse che è cortissima tanto da far intravedere il seno. Si tratta di un vero e proprio must per chi ama la moda come la Ferragni e che va indossato rigorosamente senza reggiseno.

A completare il look, larghi pantaloni beige, accessori coordinati ai sandali blu e gli occhiali da sole della sua collezione. A corredo il commento: "Un amministratore delegato alla moda in visita ai nuovi uffici". E infatti l'influencer ha deciso di trasferire il suo quartier generale in via Turati, sempre a Milano. Il motivo? Con ogni probabilità l'obiettivo è ampliare e consolidare il suo business.

Ma l'outfit della Ferragni non deve stupirci. Proprio qualche giorno fa l'imprenditrice ha sfilato per le vie del capoluogo lombardo con un top ricamato e una minigonna. Anche in quell'occasione, un pranzo con un'amica, la 35enne era a dir poco scoperta. Insomma, tempo bello o meno, l'influencer non dimentica la sua ragione di vita: la moda.

