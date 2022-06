Charlene di Monaco positiva? "Ecco la principessa con cui Alberto la rimpiazzerà in pubblico"

06 giugno 2022 a

Charlene di Monaco è di nuovo isolata dal resto del mondo. Questa volta però a causa della positività al Covid-19. Il Principe Alberto però ha già trovato però "una degna sostituta", anche lei Principessa, che rimpiazzerà la moglie nei prossimi eventi mondani. Di chi si tratta? Naturalmente della figlia Gabriella.

Charlene di Monaco positiva al Covid, ecco perché il principato ora ha paura

Proprio nell'ultimo periodo Charlene di Monaco era tornata a mostrarsi in pubblico dopo il lungo e bruttissimo periodo passato lontano dai riflettori (e in Sud Africa) a causa della malattia che l'aveva colpita. Ora come detto è di nuovo costretta a casa per la positività al Covid, cui è risultata positiva sabato 4 giugno. È stato un comunicato ufficiale della Rocca a rendere noto che la Principessa ha sintomi, ma non troppo gravi ma sufficienti a metterla in allerta, soprattutto in considerazione del suo recente passato clinico.

"Fate attenzione alla sua mano": Charlene di Monaco, l'ultima inquietante teoria sulla principessa

Per certo la preoccupazione è tanta vista la sua salute cagionevole dell'ultimo periodo. Ancora una volta Alberto si è ritrovato solo a gestire gli impegni del Principato, ma ecco che a soli sette anni, ci perserà la principessina Gabriella a fare le veci della madre. Nell'occasione del terzo Meeting dei Siti storici della Famiglia Grimaldi, tenutosi lo scorso weekend, la principessa si è divertita a sostituire la madre nel giro in carrozza accompagnata anche dal fratello Jacques. Non è risultata per niente intimidita dalla folla dimostrando anzi una presenza scenica naturale.

